İBB'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'si medyası muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyorlar." dedi.

Muhalefetin hırs ve ihtirasının adeta akıllarını esir aldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. Dikkat ederseniz CHP'siyle, medyasıyla ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar, veremiyorlar.

Bunun yerine konuyu siyasi sloganlara hapsederek, kendi tabanlarını tahrik etme, milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki 'Kardeşim, bu diploma alın teriyle, usulüne uygun şekilde alınmış bir belgedir.' Bunu, ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla ve hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür.

Aynı şekilde, deseler ki 'Kardeşim, belediyede hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, karanlık ve karmaşık ilişki yok.' Bunu da yine işin erbabı vasıtasıyla ve hukuki deliller ışığında konuşup tartışmak mümkün ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru olduğunu, gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor.