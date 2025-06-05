Erdoğan, bu aziz ve mübarek günlerin ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız ibadetlerin Hak katında kabul, karin ve makbul olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Yüce Allah bizleri sağlık, huzur ve esenlik içinde idrak edeceğimiz, selim bir kalple şuuruna ereceğimiz daha nice bayramlara eriştirsin diyorum." diye konuştu.

Birlik ve beraberlik ruhunu tazeledikleri, dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirdikleri bayramların aynı zamanda rıza-i ilahiye açılan birer bereket kapıları olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Millet olarak hep birlikte teneffüs ettiğimiz bayram iklimi, yardımlaşma ve muhabbet duygumuzun en üst düzeyde seyrettiği mümbit bir atmosferdir. 86 milyon vatandaşımızın her birinin bu atmosferi iyi değerlendireceğine, hayır ve hasenat faaliyetleriyle güzelleştireceğine yürekten inanıyorum."

"İstikrarsızlıkların son bulmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de ve işgal altındaki topraklarda destansı bir mücadele veren, İsrail'in bütün barbarlıkları karşısında vakur bir direniş sergileyen Filistinli kardeşlerimizi de ülkem ve milletim adına hürmetle selamlıyor, Kurban Bayramlarını yürekten tebrik ediyorum. Saldırılarda şehit düşen tüm Gazzeli kardeşlerimi rahmetle yad ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Gazze, Sudan ve Somali başta olmak üzere gönül coğrafyasının farklı köşelerinde süregelen istikrarsızlıkların bir an önce son bulmasını temenni eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak gerek Filistin'deki soykırımın durdurulması gerekse Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla neticelenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılan toplantı, dördüncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur. Komşumuz Suriye'de yeni yönetimin ülkenin milli birliği, toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de destekleriyle Suriye, inanıyoruz ki kalıcı huzura kavuşacak, eski ihtişamlı günlerine yeniden dönecektir."

"Örgütün fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik"

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye'deki etkisini asgariye indirecek ekonomi politikalarını kararlılıkla uyguladıklarına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Makro ekonomik istikrar ve reform programının olumlu etkilerini enflasyon başta olmak üzere birçok alanda görüyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşlarımızın hayat standardını düşüren her türlü sorunla mücadelemiz sürüyor. Aynı şekilde asrın felaketinin açtığı yaraları süratle sarıyoruz. 201 bin konutumuzun anahtarını hak sahibi afetzedelerimize teslim ettik. 252 bin ilave yapı ile inşallah yılbaşına kadar toplam 453 bin konut ve iş yerinin anahtarlarını depremzede kardeşlerimize takdim edeceğiz."

Ekonomi, dış politika ve güvenlik alanında attıkları adımları Terörsüz Türkiye süreciyle daha muhkem bir zemine oturttuklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Örgütün kendini fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik. Aziz milletimizin duası, siyaset kurumunun desteğiyle yakın bir zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi inşallah hep beraber kurtaracağız. Şu hususun altını da özellikle çizmek istiyorum. Şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, şehit yakınlarımız ve gazilerimizi incitecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla müsaade etmeyiz. Terörsüz Türkiye menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü, çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız."

"Temennimiz, Türkiye'nin tüm renklerinin bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin siyasi partilerle bayramlaşmama kararına ilişkin, şunları söyledi:

"86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim. Temennimiz, yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye'nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanını süsleyen billboardlarda dediğimiz gibi 'Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye'dir.'"

Kurban Bayramı'nın ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımın, gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı ülkelerindeki her bir kardeşimin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Rabb'im hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini kabul eylesin diyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola çıkacak tüm vatandaşlardan trafik kurallarına titizlikle uymalarını özellikle istirham ettiğini sözlerine ekledi.