Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

3. HAVALİMANI

Heyecan doluyuz coşku doluyuz. Öncelikle bu beş firmamıza çok teşekkür ederim. Kolay bir eser değil. Arazi olarak devasal bir arazi 76.5 milyon metrekarelik alanda böyle bir havalimanı tesis ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da açılışını yapacağız. Dünya'nın ilkleri arasına girecek. 2023'ten itibaren de dünyada belki de bir numara olacak. 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak...

2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.

Neden bu yatırımlara karşı çıkıyorlar?

Dünyada siyasi tarihe baktığımızda özellikle bu komünist rejim heveslileri hiç bir zaman bu tür yatırımlara taraftar olmaz. Sonlara doğru onlar bile bu yatırımlara alıştılar... Az önce Bay Kemal konuşuyor. Sabiha Gökçen'i bizden öncekiler yaptı ama işletemediler. Sabiha Gökçen'i biz işlettik ama sonra ihtiyaçlara cevap veremez oldu. Sabiha Gökçen'e de yeni bir pist daha yapıyoruz.

Şuan bu yeni havalimanında 32 bin kişi istihdam ediliyor.

"SENİN ONLARDAN NE FARKIN VAR?"

'Sarayı başına yıkacağım' diyor. Bu saray kimin? Benim mi? Bu saray milletin. Bu sarayı geldiler bombaladılar. Kim bombaladı? FETÖ'cüler. Demek ki sen de o bombalayanlardansın. O çevrede 29 şehidimiz var, yaralılar 36. Ne farkın var senin onlardan?

3. HAVALİMANININ ADI NE OLACAK?

İsim konusunu yatırımcı firmalarla beraberce alacağız.

F-35 KARARI

Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz ama Türkiye senin NATO'da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye'ye karşı bu tür bir yanlışa Amerika'nın tevessül etmesi, bir defa Amerika'nın kaybınadır.

KANDİL OPERASYONU

Erdoğan Kandil operasyonuna ilişkin, "Bakın şu anda bizim güney bölgemizde, Fırat'ın batısı ve doğusu, iki operasyon ağımız var. Fırat'ın batısında bu işleri ağırlıklı Rusya'yla yürütüyoruz, doğusunda ise ağırlıklı olarak koalisyon güçleriyle yürütürüz ama batıda İran da zaman zaman bizimle beraber bu çalışmaların içerisinde bulunuyor. Bir hafta olmadı daha, 20 uçakla 10 noktayı istihbaratımızın verdiği koordinatlar çerçevesinde vurduk. Başarılı bir operasyondu ama Temel Efendi 'Boş dağları vuruyorsunuz, vuracaksın...' Geçen yeni bir operasyon yaptık. Bu operasyonda da istihbaratımız bunların lider kadrolarını toplantı halinde oluşlarının bilgisini verdi ve onları toplantı halinde uçaklarımız vurdu ve 35 lider kadrodan bunların adamı öldü, etkisiz hale geldi. Arada bir tane daha oldu operasyon ve bu operasyonlar devam ediyor. Bay Muharrem biz bununla ilgili ne İran'dan izin aldık ne ABD'den izin aldık, biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kaldı ki bir çok yerde de İran ile zaten ortak hareket ediyoruz. " diye konuştu.

"ÇEVRECİ BİR RUHA SAHİBİZ"

Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim'de işletmeye açıldığı andan itibaren Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürmek için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ihtiyacı rahat rahat göreceğini ifade eden Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak da biz artık çevreci, bu noktada da devrimci bir ruha sahibiz. Bununla beraber biz tüm dünyaya bir mesaj vereceğiz. Biz aynı zamanda çevreciyiz. Biz aynı zamanda yeşili şehrin içine işliyoruz. Bütün bunlarla beraber, orada müze noktasında bunları da gerçekleştireceğiz. Havalimanımızı da en güzel şekliyle tüm dünyanın ve insanlığın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

"VATANDAŞ BİDONLARLA KÜVETİ DOLDURUYORDU"

İstanbul'un yıllar önceki halinden bahseden Erdoğan, "Haliç'ten geçmek mümkün değildi. CHPnin belediye başkanı olan Ümraniye'de çöplük patlamış, 39 vatandaşımız ölmüştü. Hangi yüzle vatandaşın karşısına çıkıyorlar. Dağları deldik, İstanbul'a su getirdik. Göreve başladığımzıda doğalgazın ulaştığı yer 50 bin aileye dağıtım vardı. Ben görevden ayrıldığımda 1 milyon 250 bine çıkmıştı. Çöp dağları ortadan kalktı, su sorunu ortadan kalktı. Vatandaş bibonlarla küveti dolduruyordu. 2 buçuk milyar dolar borçla aldım İstanbul'u" şeklinde konuştu.

"YALAN YANLIŞ ŞEYLER SÖYLÜYORSUN"

Görüntülerin izletilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "(Kılıçdaroğlu) Çıkıyorsun meydanlarda yalan yanlış şeyler söylüyorsun, 'Samsun'da 8 yaşında çocuk bakımsızlıktan öldü' şudur, budur. Asıl ölenler senin döneminde öldü, onların bütün raporlarını aldırttım, çıkarttım." dedi.

ÖĞRETMENLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl 20 bin öğretmen atanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

"Demokrasi ve cumhuriyetin temel esası olan güçler ayrılığını daha da güçlendireceğiz. Yasama ve Yürütme pratikte aynı gücün kontrolünde oluyordu. hükümetten gelmeyen hiçbir teklifin geçme imkanı yoktur." dedi.