85 milyon, sandıklardan çıkacak sonuca kilitlendi...

Millet İttifakı, Anadolu Ajansı üzerinden açıklanan verilere inanmazken, rakamlara rağmen önde olduğunu savunuyor.

AK Partili isimler ise bunun tam tersini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Oy sayımının hala sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerin sandıklardan ayrılmamasını istedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs seçim lerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.