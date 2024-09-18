Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan milleti darbe anayasasından kurtaracaklarının altını çizdi.

Türkiye'nin ekonomide, demokraside, küresel siyasette, hak ve özgürlüklerde hedefe ulaşabilmesi için yeni anayasaya ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Darbe mahsulü anayasanın Türk demokrasisine yakışmadığını çok iyi biliyoruz. Siviller eliyle yapılmış bir sivil anayasa kahraman milletimize karşı borcumuzdur. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizimle ilgili herhangi bir tartışma yoktur. Partimizin bu konudaki tutumu gayet açıktır. Biz mümkün olan yeni anayasa sürecini yönetmek arzusundayız. Darbe anayasasından bir an önce kurtarmak, Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz.

Editör: Yunus Firdevsoğlu