Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.

Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde Erdoğan ve Subianto, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Daha sonra liderler baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı’na katıldı. Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı huzurunda, iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.

Erdoğan daha sonra Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, "Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez." dedi.