Erdoğan, “Bir yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar gerek konut teslimleri, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Bildiğiniz gibi ben vatandaşlarımdan bir yıl gibi bir süre talep ettim. Bu bir yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yoğun bir çalışmayı devam ettiriyor. Bir taraftan enkaz kaldırmalar var, bir taraftan zemin etütleri yapılıyor.