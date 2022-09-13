Oktay, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü.

Görüşmede Asadov'a "Değerli kardeşim" şeklinde hitap eden Oktay, yaşanan çatışmalar nedeniyle üzgün olduğunu ifade ederek, "Biz Türkiye olarak sürekli yanınızdayız. Beraberiz, biriz. Her zaman dayanışma içerisindeyiz. Ben, Cumhurbaşkanımızın da bu vesileyle tekrar başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim" dedi.

Asadov da Türkiye'nin sergilediği dayanışma ve verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.