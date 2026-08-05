10 Yıldır Aranan FETÖ Firarisi Yakalandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişiminde yer aldığı belirlenen firari sanık Burkay Karatepe yakalandı.

Hakkında kırmızı bülten bulunan Karatepe, yürütülen ortak operasyon sonucu Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Muğla'ya Getirilerek Adliyeye Sevk Edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla yakalanan Karatepe, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Burada ifade işlemleri tamamlanan Burkay Karatepe, yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

Marmaris'teki Suikast Girişiminde Yer Almıştı

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yönelik saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

Saldırının ardından kaçan suikast timi üyeleri, bölgede yürütülen 17 günlük operasyon sonucunda yakalanmıştı.

Dava Sürecinde Ağır Cezalar Verilmişti

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten isimler arasında yer alan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, suikast timinin yöneticisi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak bilinen eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu çok sayıda sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verilmişti.

Dava kapsamında bazı sanıklara müebbet hapis cezaları da uygulanmış, Cumhurbaşkanı başyaveri Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanarak yıllar sonra adalet önüne çıkarıldı.