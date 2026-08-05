İstanbul merkezli olarak yürütülen yolsuzluk ve ihale fesadı soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikat kapsamında, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen "Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları Yapılması" konulu ihale detaylı bir şekilde incelemeye alındı.

Yapılan adli ve teknik incelemeler neticesinde, ihale sürecinde kamu kurumlarından usulüne uygun yaklaşık maliyet araştırması yapılmaksızın yüksek teklifler alındığı tespit edildi. Bu yöntemle ihale maliyetinin suni şekilde yükseltildiği ve kasıtlı olarak kamu zararına sebebiyet verildiği belirlendi.

4 İlde Eş Zamanlı Şafak Operasyonu

Elde edilen deliller ve yürütülen soruşturma doğrultusunda, suçla bağlantısı olduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri düğmeye bastı.

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir ve Bitlis illerinde belirlenen adreslere 5 Ağustos 2026 tarihinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzenlenen operasyonlarda hedeflenen şüphelilerden 12'si güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak sağlık sorunları nedeniyle halen hastanede tedavi gördüğü belirlenen 1 şüpheliye ise yasal tebligatın yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgu ve işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.