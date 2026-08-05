Mudanya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın Paniği

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çiftlikte bulunan binlerce tavuk yaşamını yitirdi.

Olay, kırsal Dedeköy Mahallesi'ndeki tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çiftliği sardı.

Yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yönlendirildi.

Ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Yaklaşık 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ve orman ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yangın yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında çiftlikte bulunan yaklaşık 12 bin tavuk, yoğun dumandan etkilenerek telef oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çiftlikte büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağını bildirdi.