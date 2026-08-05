Kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayın gözü kulağı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) gelecek müjdeli haberdeydi. Beklenen ilan nihayet Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında vergi daireleri ve birimlerde görevlendirilmek üzere toplam 860 gelir uzman yardımcısı kadrosu açıldı.

Farklı illerde kamusal kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat niteliği taşıyan bu alım, geniş kapsamı ve 80 ili kapsayan dağılımıyla dikkat çekiyor.

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Süreç hızla ilerlerken adayların kaçırmaması gereken kritik tarihler netleşti. ÖSYM üzerinden yürütülecek süreçte adımlar şu şekilde sıralanıyor:

Ön Başvurular: 20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı İçeriği Görüntüle

Nihai Başvurular: 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında alınacak.

Geç Başvuru Günü: ÖSYM'ye zamanında başvuru yapamayanlar için 6 Kasım tarihi belirlendi.

Adaylar, bireysel olarak ÖSYM’nin internet sitesi, mobil uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla işlemlerini tamamlayabilecek.

En Fazla 5 İl Tercih Edilebilecek

İlanın en dikkat çekici detaylarından biri de tercih kuralı oldu. Adaylar, başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili seçebilecek. Yerleştirme süreçleri bu tercihler doğrultusunda şekilleneceği için adayların kendi puanlarına ve stratejilerine uygun illeri dikkatle seçmesi büyük önem taşıyor.

Sınav Süreci Nasıl İşleyecek?

Giriş sınavı, rekabetin yüksek olacağı iki aşamalı bir süreçten oluşuyor:

Yazılı Sınav: Giriş sınavının yazılı bölümü, 21 Kasım günü saat 13.45'te Ankara'da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi’nde (e-Sınav) elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü Sınav: Yazılı sınavda ter döken ve başarılı olmaya hak kazanan adaylar, ikinci aşama olan sözlü sınava davet edilecek.

Kamuda kariyer basamaklarını hızla tırmanmak ve GİB çatısı altında uzmanlaşmak isteyen adaylar için bu süreç, son dönemin en önemli istihdam kapılarından biri olarak öne çıkıyor. Başvuru tarihlerini ve kılavuz detaylarını yakından takip etmek, hayallerindeki kariyere bir adım daha yaklaşmak isteyenler için hayati önem taşıyor.