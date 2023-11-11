Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü Kahramanmaraş’ın Çınarlı Mahallesinde kent protokolü, Ak Kadrolar, öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Etkinlik kapsamında ilimizde 14 farklı lokasyon da 39 bin 566 fidanı toprakla buluşturacağız ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, ‘Bu yılsonu İtibari ile 7 milyar fidan toprakla buluşmuş ve orman varlığımıza dâhil edilmiş olacak’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve aynı zamanda Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu burada yaptığı konuşmada, ‘AK Parti iktidarı Ülkemizi ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da birinci sırada Dünyada 4. Sıraya taşımıştır.’ İfadelerine yer verdi.

Ardından ak kadrolar, kent protokolü vatandaşlar ve öğrenciler fidan dikti. Depremde birçok öğrencisini kaybeden Kahramanmaraş Gazi Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri de depremde kaybettikleri canlar için fidan dikti.