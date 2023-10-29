Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Törene, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Daha sonra Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda düzenlenen törende Ünlüer, Güngör ve Terzioğlu, tören aracından katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Burada Aksu Haber’e günün anlam ve önemi ile ilgili özel açıklamada bulunan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici şunları kaydetti.

Törende Duygularını Aksu Haber’e anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör şunları söyledi.

Onikişubat Belediye başkanı Hanefi Mahçiçek ise cumhuriyetin 100. Yılını kutladı.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sergilendiği program geçit töreniyle sona erdi.