İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, örgütün elebaşılarından Ahmet Mustafa Timo'nun, 2 cinayet eylemi başta olmak üzere "silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma", "silahlı tehdit", "mala zarar verme", "ruhsatsız silah bulundurma", "oto hırsızlığı", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarıyla alakalı 31 eyleme karıştığı tespit edildi.

Savcılık, MİT'in yurt dışı çalışmaları sonucu Türkiye'ye getirilmesi sağlanan şüpheli Timo hakkında 4 gün süreyle gözaltı kararı verdi.