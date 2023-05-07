28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, küçük sanayi sitesindeki Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

İşletmeleri tek tek gezen Debgici, 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda açıklamalarda bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, “vatandaşların partimize ve cumhurbaşkanımıza olan teveccühleri bizleri mutlu ediyor” dedi.