KAÇAK KAZI KUYUSUNDA ZEHİRLENME FACİASI

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde makilik bir alanda gerçekleştirilen kaçak kazı sırasında trajik bir olay yaşandı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerine ulaştıklarında kazı yapılan kuyuda hareketsiz halde bulunan iki kişiye müdahale etti. Yapılan ilk incelemelerde, Temel Sever ile Veysel Eroğlu'nun zehirli gazdan etkilenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

GAZ TAHLİYESİ SONRASI CENAZELER ÇIKARILDI

AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kuyuda bulunan zehirli gaz tahliye edildikten sonra, Sever ve Eroğlu'nun cansız bedenleri kuyudan çıkarıldı. Olayda yaşamını yitiren iki kişinin cenazesi, Gebze Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Kaçak kazının neden yapıldığı, gazın türü ve olayın sorumlularına ilişkin detaylı inceleme devam ediyor.