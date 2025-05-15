Show TV ekranlarında yayınlanan ve Ay Yapım imzası taşıyan Deha dizisi için erken final kararı alındı. Başrollerde yaşanan sürpriz ayrılıklar ve düşen reytingler, dizinin akıbetini belirledi. Önce Ahsen Eroğlu’nun diziden apar topar gönderilmesi, ardından Taner Rumeli’nin ayrılığı, izleyiciler arasında büyük tepkiye neden oldu.

Ahsen Eroğlu'nun Deha Dizisinden Ayrılması Seyircileri Üzdü

Deha dizisinde "Esme" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ahsen Eroğlu, sürpriz bir kararla projeden çıkarıldı. Eroğlu’nun diziden ayrılması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Pek çok izleyici, "Ahsen’siz Deha olmaz" yorumlarıyla yapım ekibine tepki gösterdi. Eroğlu’nun yerine diziye katılan Melis Sezen ise beklenen etkiyi yaratamadı. İzleyiciler, Sezen’in performansını eleştirerek Esme karakterini aradıklarını dile getirdi.

Taner Rumeli'nin İtirafı: “Senaryo Artık Uymuyordu”

Dizide "Karga" karakteriyle öne çıkan Taner Rumeli de projeden kısa süre önce ayrıldı. Ayrılığıyla ilgili açıklama yapan oyuncu, senaryodaki değişikliklerin karakterine uygun olmadığını belirterek, bu nedenle ayrılık kararı aldığını ifade etti. Rumeli’nin yeni projesi ise TRT'nin "Annem Ankara" dizisi oldu.

Deha Dizisi Ne Zaman Final Yapacak?

Tüm bu gelişmelerin ardından Deha dizisi için final kararı alındı. Yapımcı şirketin aldığı kararla birlikte, dizinin 32. bölümde ekranlara veda etmesi bekleniyor. Reytinglerde yaşanan ciddi düşüşler, final kararında etkili oldu. İzleyiciler, sosyal medyada "Sevdiğimiz karakterler gidince Deha da bitti" şeklinde yorumlar yaptı.

Deha Dizisi Finali Hakkında Merak Edilenler