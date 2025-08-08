Olay, ilçeye bağlı Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 6 kişi, ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.