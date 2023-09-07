Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinin okyanus tabanında ortaya çıkan nesne herkesi heyecanlandırdı. Altın bir yumurtayı anımsatan keşif ne olabileceği konusunda spekülasyonları da beraberinde getirdi. Eski adıyla Twitter olan X’te paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı.

“BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Altın yumurtanın büyüsüne kapılan sosyal medya kullanıcıları bunun ne olabileceğini sorguladılar ve artık buluntunun "altın köpek balığı yumurtasından" "küre"ye kadar herhangi bir şey olabileceği yönünde birçok spekülasyon var.

Plymouth Üniversitesi'nde derin deniz ekolojisi profesörü olan uzman Kerry Howell, 20 yıldır okyanusu keşfettiği için "böyle bir şey görmediğini" söyledi.