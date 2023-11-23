Denize kıyısı olmayan barajlar şehri Kahramanmaraş’ta, balık üretimi yeni rekora koşuyor.

Ekinözü İlçesinde bulunan, Kandil Barajı üzerinde yaşanan gelişmeler hakkında kısa açıklama yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, “Balıkçılık ve su ürünleri konusundaki potansiyelimizi maksimumda kullanarak Ekinözü Kandil Baraj Gölü'nü üretime açtık! Yıllık üretimimizi 17 bin tona çıkardık. Sürdürülebilir balıkçılık ve bereketli sulardan sağlanan bu başarı ile yeni hedefimiz Türk Somonunu Kahramanmaraş’tan ihraç etmek. Şehrimizin üretken ruhuna hep birlikte şahit olmaya davet ediyoruz” dedi.