Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep uygulaması uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 6 Şubat depremlerinden etkilenen yurttaşlara destek vermek amacıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulanan ve 30 Kasım 2024 tarihinde sona eren mücbir sebep uygulamasının 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 06 Şubat 2023 ila 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında sona eren taksitleri 30 Haziran 2025 tarihine kadar ödeyebilmeleri sağlandı.