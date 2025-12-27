6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan asrın inşa seferberliğinde tarihi bir eşik aşılıyor. Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 455 bin 357’ye ulaşıyor. Bu büyük hedef, Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay Atatürk Caddesi’nde bugün düzenlenecek törenle taçlandırılacak.

“Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” temasıyla gerçekleştirilecek programda, afetzede aileler yeni yuvalarının anahtarlarını teslim alacak. Tören, depremin en ağır yıkımı yaşattığı şehirlerden biri olan Hatay’da, yeniden inşanın simgesi haline gelen Atatürk Caddesi’nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anlamlı Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem sonrası yürütülen çalışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat’ta millet olarak çok zor bir imtihan verdik. Azimle, sabırla ve kararlılıkla deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık. Bugün inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay’da teslim ediyoruz. Biz, yapacağız dersek Allah’ın izniyle yaparız.”

Üç İlden Canlı Bağlantı, Ankara’da Kura

Tören kapsamında Hatay’ın yanı sıra Malatya ve Adıyaman’a canlı bağlantılar yapılacak, eş zamanlı anahtar teslimleri gerçekleştirilecek. Ankara’da AFAD Genel Merkezi’nde ise tamamlanan konut ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek.