Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları; toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkı dikkate alınarak belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Kasım ayında tüketici enflasyonu yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon rakamları netleşmiş oldu.

Ortaya çıkan tabloya göre;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,20 ,

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 oranında zam şimdiden kesinleşti. Deprem bölgesinde büyük eşik 455 bin konut ve iş yeri tamam! İçeriği Görüntüle

Bu oranlara Aralık ayı enflasyonu da eklendiğinde, 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin nihai zam oranları ortaya çıkacak.

Öte yandan, 11 aylık enflasyon oranı yüzde 29,74 seviyesine ulaştı. Merkez Bankası’nın yıl sonu için revize ettiği yüzde 31 ile 33 aralığındaki enflasyon tahmini, olası zam senaryolarını da şekillendiriyor.

Bu kapsamda;

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 12,28 , Memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 18,70 olacak.

Enflasyonun yüzde 33 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda ise, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14 , Memur ve memur emeklileri yüzde 20,51 oranında artış alacak.



Memur ve emeklilerin yeni maaşları, 5 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisinin ardından kesinlik kazanacak.