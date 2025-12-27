Adana'nın Seyhan ilçesinde kayınbaba ve iki damadının öldüğü silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.A. ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Beyanı alınan müşteki E.C.S, olaydan bir ay önce babası F.K'nin iş yerine staj için gelen A.A. ile sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Tanık olarak beyanı alınan sanığın arkadaşı K.Ö. de olay günü sanık T.A'nın moralinin bozuk olduğunu ancak kendilerine bir şey anlatmadığını öne sürdü.

Çay içmek için dışarı çıkmaya karar verdiklerini belirten K.Ö, 'H.C.S, M.B.A. ve T.A. ile mahallede buluştuk. Otomobil içinde aniden T.A. aracı sağa çekmemizi istedi. Araçtan fırladı ve silah çekti. Silah patlayınca korktum. İlk kapının girişindeki olayı gördüm, sonrasını görmedim. T.A. iş yerine girdiğinde silah çekti ve silah patladı. Daha sonra H.C.S, M.B.A, T.A. ve ben aynı araçla oradan ayrıldık, 100 metre sonra ben araçtan indim.' ifadelerini kullandı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.A, kız arkadaşı A.A'nın olayın olduğu iş yerinde staj görürken tacize uğradığını öne sürdü.

Önceki celse yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini belirten T.A, tahliye talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, bu celseye katılmayan tanık H.C.S. hakkında zorla getirilme müzekkeresi düzenlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde 10 Şubat'ta medikal firmasına giden T.A, iki tabancayla ateş açmış, saldırıda iş yeri sahibi F.K. ile damatları Oğuzhan Sönmezler ve Özgür Ozan Ekinci hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden otomobille kaçan T.A, polis ekiplerince Sarıçam ilçesinde yakalanmış, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca da araçta bulunmuştu. T.A. 13 Şubat'ta emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Savcılıkça, zanlı T.A. hakkında 3 maktule yönelik eylemi sebebiyle 'kasten öldürme' suçundan 3 kez müebbet ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle açılan dava, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.