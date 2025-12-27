Yurt Genelinde Kar ve Sağanak Etkili Olacak

  • Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı,

  • İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

Ekran Görüntüsü 2025 12 27 093526

Yüksek Kesimlerde Yoğun Kar Bekleniyor

Özellikle;

  • Batı Karadeniz’in yüksekleri,

  • İç Anadolu’nun doğusu,

  • Doğu Karadeniz’in yüksekleri,

  • Doğu Anadolu geneli ile

  • Diyarbakır, Batman ve Siirt’in kuzey kesimlerinde

kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları öngörülüyor.

Ekran Görüntüsü 2025 12 27 093532

Turuncu ve Sarı Kodlu İller

Turuncu kodlu (yoğun kar riski yüksek) iller:
Bingöl, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Karabük, Bartın ve Düzce.

Sarı kodlu (dikkatli olunmalı) iller:
Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.

