Marmara’nın doğusu , Karadeniz kıyıları , Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı,

İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.