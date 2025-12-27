Yurt Genelinde Kar ve Sağanak Etkili Olacak
-
Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı,
-
İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.
Yüksek Kesimlerde Yoğun Kar Bekleniyor
Özellikle;
-
Batı Karadeniz’in yüksekleri,
-
İç Anadolu’nun doğusu,
-
Doğu Karadeniz’in yüksekleri,
-
Doğu Anadolu geneli ile
-
Diyarbakır, Batman ve Siirt’in kuzey kesimlerinde
kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları öngörülüyor.
Turuncu ve Sarı Kodlu İller
Turuncu kodlu (yoğun kar riski yüksek) iller:
Bingöl, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Karabük, Bartın ve Düzce.
Sarı kodlu (dikkatli olunmalı) iller:
Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.