Yılbaşı Gecesi Soğuk ve Kar Yağışlı Geçecek

MGM’den derlenen bilgilere göre, 31 Aralık 2025 gecesi Türkiye genelinde oldukça soğuk bir hava bekleniyor. Balkanlar ve Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının yılbaşı günü de etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı birçok ilde yeni yıla damga vuracak.

İstanbul’da Kar İhtimali Güçlendi

Megakent İstanbul’da 29 Aralık’tan itibaren etkisini artıracak soğuk hava, yılbaşı gecesi kar ihtimalini gündeme taşıdı. MGM tahminlerine göre; yüksek kesimlerde kar yağışı, kent genelinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar geçişleri bekleniyor.

Yılbaşı gecesi İstanbul’da sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi öngörülürken, uzmanlar megakentte son 10 yılın en ciddi yılbaşı kar ihtimallerinden biri yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Ankara’da Dondurucu Soğuk Uyarısı

Başkent Ankara’da yılbaşı gecesi dondurucu soğuklar etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklığın -3 ila -5 derece arasında seyretmesi beklenirken, havanın çok bulutlu olacağı bildirildi. Şehir merkezinde yoğun kar beklenmezken, yüksek ilçelerde hafif kar geçişleri görülebilir. Yetkililer, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları ve sürücüleri uyardı.

54 İlde Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 31 Aralık Çarşamba günü İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri başta olmak üzere 54 ilde kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu:

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yoğun kar yağışının yılbaşı gecesi de devam edeceği, kar kalınlığının 30-40 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Karadeniz:

Bolu, Düzce, Kastamonu, Eskişehir ve Konya’da yeni yıla kar yağışı altında girilmesi öngörülüyor.

Ege ve Akdeniz:

Kıyı kesimlerde kar beklenmezken, İzmir ve Antalya’da parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava hakim olacak.

Soğuk Hava Yeni Yılda da Sürecek

MGM’ye göre yeni yılın ilk günlerinde de soğuk hava etkisini sürdürecek. Yağışlar özellikle iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde devam edecek.