Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeler ile Sivas ili Gürün ilçesinde işverenlerin ve çalışanların yarına kadar 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabiliceklerini belirtti.

Ayrıca, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenler ve çalışanlar ise 29 Şubat 2024 tarihine kadar 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilecek.

Işıkhan paylaşımına,"Depremden etkilenen illerimizin ekonomisi ile çalışma hayatını rahatlatmak ve güçlendirmek için vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.