Mobil aracıyla 40 yıldır çerçilik yapan Mustafa Yalınkat, alışverişe gittiği köylerde sevgiyle karşılanıyor.

ortağı ile ayrılan ve evinin yanında küçük bir bakkal açıp bir de at ile at arabası satın alan Yıldırım, 1984 yılından 1993 yılına kadar at arabasıyla çerçilik yaptı, Daha sonra kamyonet alan Yalınkat, 31 yıldır da aracıyla çerçiliği devam ettiriyor.

Mobil çerçi Yalınkat, 40 yıldır bakkalı olmayan ve pazar kurulmayan köyleri gezerek satış yapıyor, köylülerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Namık Kemal mahallesinde ikamet eden 58 yaşındaki Paşa Mustafa Yalınkat, ata dede mesleği çerçiliği, modernize ederek, 40 yıldır köylere sebze, meyve ve meyve fidesi satışı yapıyor.

Dedesi ve babasın at sırtında sürdürdüğü çerçiliği, kendisi mobil aracıyla yapıyor. Kamyonetin kasasını sebze ve meyvenin her türüyle donatan Yalınkat, deprem bölgesinin 15 köyüne hizmet veriyor.

Kahramanmaraş sebze halinden aldığı sebze ve meyveleri cüzi kar marjıyla depremzedelere satışa sunan Yalınkat, ömrü olduğu müddetçe çerçiliğe devam edeceğini ifade etti.