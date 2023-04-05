Merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Türkoğlu ilçesine bağlı 55 haneli kırsal Kuyumcular Mahallesi'nde sadece 3 ev ayakta kaldı.

Pazarcık merkezli ilk depremde eşi Hüseyin Keser ile yıkılan evlerinin enkazında kalan Zeynep Keser, oğlu ve yakınlarının çabasıyla 8 saat sonra sağ kurtarılırken, eşi yaşamını yitirdi.

Zeynep Keser, AA muhabirine, deprem sırasında iki katlı evlerinin bir anda üzerlerine yıkıldığını söyledi.

Depremde 34 yıllık eşini kaybettiğini anlatan Keser, "Akşam eşimle oturduk, yedik içtik, saat 11.00 gibi yattık. Saat 04.00'te ev başımıza yıkıldı. Hiçbir yere kımıldayamadım, bayılmışım. Bir tarafımda duvar vardı. Uyandığımda kafamı kaldırdım, üzerimde tavan betonu vardı. Klima tam yattığım yerin karşısındaydı. Klima kollarımın üstüne gelmiş. Petek de üstüme gelmişti." dedi.

Bir süre sonra oğlunun sesini duyduğunu belirten Keser, "Anne seni kurtaracağım.' diye bağırdı. Beni kurtardıktan sonra üç gün boyunca üşüdüm. Üç gün sonra titremem geçti. Orada üşüdükçe ayaklarımı birbirine sürüyordum, hareket edemiyordum." ifadesini kullandı.

Eşinin cansız bedeninin iki gün sonra enkazdan çıkarılabildiğini aktaran Keser, şöyle devam etti:

"Enkazdayken, 'Karanlıkta nasıl kurtarırlar beni?' diye düşündüm. Çığlık atıyordum, dışardakilerin seslenmesini de duyuyordum. Oğlum, 'Anne kurtaracağım, anne geldim.' diyerek beni rahatlatmaya çalışıyordu. O günden beri evimin enkazına ilk kez ilk kez geldim. Geceleri hep kabus görüyorum. Gözümü yumduğum an uykumda buraları görüyorum, çığlık atıyormuşum. Oğlum ve gelinim her gece beni uyandırıyor."

Enkazdan çıkarıldığında kollarında yaralar oluştuğunu dile getiren Keser, üzerine düşen klimanın baskısıyla kesilen kollarındaki yaraların yeni iyileştiğini kaydetti