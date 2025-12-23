AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, deprem felaketlerinde yaşamını yitiren vatandaşların yakınlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen ve Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören düzenlemeye ilişkin önemli talepler gündeme geldi.

Depremzedeler, özellikle 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar kapsamında hükümlülere yönelik planlanan erken tahliye düzenlemesinin, depremlerde yıkılan binalardan ve meydana gelen ölümlerden sorumlu olanları kapsamasına karşı çıktı. Talep doğrultusunda, bu kişilerin kapalı cezaevinden açık cezaevine ve denetimli serbestliğe 3 yıl erken geçişten muaf tutulması istendi.

Bu kapsamda, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere, Elazığ, İzmir ve diğer illerde yaşanan depremlerde sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili düzenleme yapılması için AK Parti ve MHP tarafından teknik çalışma başlatıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak olan 11. Yargı Paketi’nde yer alan teklifin 27. maddesi üzerinde bir önerge verilmesi bekleniyor.

Önergenin kabul edilmesi halinde; terör ve örgütlü suçlar, aile içi kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarıyla birlikte depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar da erken tahliye düzenlemesinin dışında bırakılacak.

Söz konusu adımın, deprem felaketlerinde hayatını kaybedenlerin adalet beklentisini karşılamaya yönelik önemli bir düzenleme olması hedefleniyor.