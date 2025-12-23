Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı verilerine göre, Kahramanmaraş’ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 351 bin 418’e yükseldi. Kentteki araç sayısı Türkiye genelinin yüzde 1,1’ini oluşturuyor.

Kahramanmaraş’ta ulaşım ağındaki hareketlilik rakamlara yansıdı. TÜİK’in son paylaştığı verilere göre, şehirdeki taşıt sayısı rekor seviyelere ulaşarak 351 bin 418 oldu. Bu rakam, şehir içi trafik yoğunluğunun ve altyapı ihtiyacının her geçen gün arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Aslan Payı Otomobillerin

Kentteki taşıtların türlerine göre dağılımına bakıldığında, 192 bin 709 adetle otomobiller listenin ilk sırasında yer alıyor. Otomobilleri sırasıyla şu araç grupları takip ediyor:

Kamyonet: 58 bin 527

Motosiklet: 50 bin 292

Traktör: 28 bin 521

Kamyon: 10 bin 820

Minibüs: 7 bin 435

Otobüs: 1 bin 986

Özel Amaçlı Araç: 1 bin 128

Sadece Kasım Ayında Bin 317 Yeni Araç

Veriler, Kahramanmaraş’ta her ay trafiğe yüzlerce yeni aracın katıldığını gösteriyor. Sadece Kasım ayı içerisinde 1 bin 317 yeni taşıtın kaydı yapılarak yollara çıktı. Yeni kayıtların büyük bir bölümünü yine otomobil ve motosikletler oluşturdu.

Şehir Planlaması İçin Kritik Veri

Uzmanlar, Kahramanmaraş’ın Türkiye genelindeki araç parkının yüzde 1,1’ine sahip olmasının şehir planlaması açısından kritik bir veri olduğunu savunuyor. Artan araç sayısının özellikle şehir merkezindeki otopark ihtiyacını ve ana arterlerdeki trafik akışını zorladığı belirtilirken, bu artışın ulaşım yatırımları planlanırken dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.