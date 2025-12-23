Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı verilerine göre, Kahramanmaraş’ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 351 bin 418’e yükseldi. Kentteki araç sayısı Türkiye genelinin yüzde 1,1’ini oluşturuyor.
Kahramanmaraş’ta ulaşım ağındaki hareketlilik rakamlara yansıdı. TÜİK’in son paylaştığı verilere göre, şehirdeki taşıt sayısı rekor seviyelere ulaşarak 351 bin 418 oldu. Bu rakam, şehir içi trafik yoğunluğunun ve altyapı ihtiyacının her geçen gün arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Aslan Payı Otomobillerin
Kentteki taşıtların türlerine göre dağılımına bakıldığında, 192 bin 709 adetle otomobiller listenin ilk sırasında yer alıyor. Otomobilleri sırasıyla şu araç grupları takip ediyor:
Kamyonet: 58 bin 527
Motosiklet: 50 bin 292
Traktör: 28 bin 521
Kamyon: 10 bin 820
Minibüs: 7 bin 435
Otobüs: 1 bin 986
Özel Amaçlı Araç: 1 bin 128
Sadece Kasım Ayında Bin 317 Yeni Araç
Veriler, Kahramanmaraş’ta her ay trafiğe yüzlerce yeni aracın katıldığını gösteriyor. Sadece Kasım ayı içerisinde 1 bin 317 yeni taşıtın kaydı yapılarak yollara çıktı. Yeni kayıtların büyük bir bölümünü yine otomobil ve motosikletler oluşturdu.
Şehir Planlaması İçin Kritik Veri
Uzmanlar, Kahramanmaraş’ın Türkiye genelindeki araç parkının yüzde 1,1’ine sahip olmasının şehir planlaması açısından kritik bir veri olduğunu savunuyor. Artan araç sayısının özellikle şehir merkezindeki otopark ihtiyacını ve ana arterlerdeki trafik akışını zorladığı belirtilirken, bu artışın ulaşım yatırımları planlanırken dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.