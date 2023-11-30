Kahramanmaraş merkezli 11 il, 6 Şubat'ta sabaha karşı büyük bir depremle sarsıldı. Binlerce insanın sokaklara döküldüğü felakette, 50 bini aşkın vatandaş yıkılan binaların enkazında mahsur kaldı.

Deprem sonrasında yakınını kaybeden ancak kendisi sağ olarak kurtulan kişilerde suçluluk duygularının arttığı gözlemlenirken, depremin psikolojik etkilerini değerlendiren Psikolog Sibel Kılıç, açıklamalarda bulundu.

Kılıç, depremin doğal bir felaket olduğunu belirterek, bu tür olayların bireylerde şok, şaşkınlık, öfke, çaresizlik, güçsüzlük, güven kaybı ve kontrol kaybı duygularını tetiklediğini ifade etti.