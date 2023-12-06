10 binden fazla konuta ev sahipliği yapan mahalle, deprem öncesi yüzlerce vatandaşın keyifle vakit geçirdiği yer olarak bilinirken, depremin ardından ise adeta büyük bir sessizliğin içerisine gömüldü.

1998 yılında inşaatına başlanılan ve daha sonra Dulkadiroğlu ilçesinin en yoğun nüfuslu mahallelerinden biri olan Doğukent bölgesinde de yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

Doğukent Bölgesinde Birçok Bina Ağır Hasar Alırken İş Yerleri İse Güvenli Bir Şekilde Boşaltılmasının Ardından Ekipler yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.