Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KAMEK Meslek Edinme Kursu kapsamında düzenlenen kurslarda, usta öğreticiler eşliğinde 25 kadın öğrenci hem meslek sahibi oluyor hem de ailelerinin bütçesine katkıda bulunuyor.

Çevre dostu ve geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlayan kurslarda, kadınlara kamışlar ve geri dönüşüm malzemeleriyle sepet, ayakkabılık, meyve sepetleri gibi ürünler örme eğitimi veriliyor.

Farklı yaşlardaki kadınlar, gelecek nesillere aktarılması hedeflenen bu sanatla, hem el becerilerini geliştiriyor hem de gelir elde ediyor.

Yapılan ürünler arasında sepet, ekmeklik, meyve tabakları ve sunumluklar bulunuyor. Modern tasarımlarla yeniden hayat bulan bu ürünler, sergiler, alışveriş merkezleri ve online satış platformlarında satışa sunuluyor.

Elde edilen gelirlerle kursiyerler hem ekonomik olarak güçleniyor hem de geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlıyor.