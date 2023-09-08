Mersin’in Demirtaş mahallesinde kiralık bir ev bulan Süleyman Genç, atıl durumda olan evi kendi cebinden para harcayarak yaşanabilir bir seviyeye getirdi.

Geçen süre zarfında kiracısını evinden çıkartmak isteyen ev sahibi, Süleyman Genç’in kapısına dayanarak tehditler ve sözlü tacizlerde bulundu.

Soluğu polis ekiplerinin yanında alan Süleyman Genç, yapılan masrafların ödenmesi halinde evden çıkacağını beyan ederek, ev sahibi ile orta yolu buldu.

Gelinen safhada ev sahibi, kiracı Süleyman Genç ile yapılan anlaşmaya uymadı.

Bu konuda mağdur olduğunu ifade eden Süleyman Genç, gereğinin yapılması için Yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Mersin’in Demirtaş mahallesinde kiralık bir ev bulan Süleyman Genç, atıl durumda olan evi kendi cebinden para harcayarak yaşanabilir bir seviyeye getirdi.

Geçen süre zarfında kiracısını evinden çıkartmak isteyen ev sahibi, Süleyman Genç’in kapısına dayanarak tehditler ve sözlü tacizlerde bulundu.

Soluğu polis ekiplerinin yanında alan Süleyman Genç, yapılan masrafların ödenmesi halinde evden çıkacağını beyan ederek, ev sahibi ile orta yolu buldu.

Gelinen safhada ev sahibi, kiracı Süleyman Genç ile yapılan anlaşmaya uymadı.

Bu konuda mağdur olduğunu ifade eden Süleyman Genç, gereğinin yapılması için Yetkililere yardım çağrısında bulundu.