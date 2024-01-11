6 Şubat tarihli depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta camiilerin neredeyse tamamı yıkıldı. Kentin en büyük, Türkiye’nin ise 4. büyük camii Abdulhamid Han Camii, depremde hiçbir hasar almadan dimdik ayakta kaldı.

Regaib kandili gecesiyle binlerce vatandaş Abdulhamid Han Camiine akın etti. Yaklaşık 10 bin kişi, mübarek Regaib kandilini idrak ederek, başta 6 şubat tarihinde vefat eden deprem şehitleri olmak üzere, Gazze’de ve dünyanın dört bir yanında şehit olan mü’minler için dualar edildi. Eller semaya kalktı, günahların affı için tevbe edildi.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandilinde Kahramanmaraş’ta depremin yıldönümü olan 6 şubata kadar, depremde şehit olan ve Gazze’de İsrail’in soykırımı sonucu hayatlarını kaybeden Müslümanlar için hatim okunması istendi.

