Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde Muradiye Mahallesi'ndeki iş yeri ağır hasar gören 52 yaşındaki Mehmet Mithat Öğütçü, atölyesini geçen yıl Ahi Evran Konteyner Sanayi Sitesi'ne taşıdı.

İddiaya göre, aralık ayında 1 şüpheli, "depremzede esnaf için yeni iş yeri tahsis edecekleri" bahanesiyle Öğütçü'den farklı aralıklarla toplam 160 bin lira para aldı. Zanlıya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Öğütçü, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Dolandırıldığını geç anladığını dile getiren Öğütçü, "Şüpheli, 'Sana 650 metre yer ayarladım, oraya kaybettiğin makinaları da getireceğim' dedi. AFAD'a sorduğumda bu kişiyi tanımadıklarını söylediler. Ben de 'iş yerim olacak' diye seviniyordum. Ne makinalar ne de iş yerim geldi. Paramı da vermiyor." diye konuştu.