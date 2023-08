Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 83 atama yapıldı. 52 ilin emniyet müdürleri değişirken, 24 ilin emniyet müdürü de Genel Merkez'e çekildi. Yayımlanan kararname ile 1964 yılında Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde doğan ve halen Batman il emniyet müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Köroğlu Kıraç Güneydoğu’da yerini koruyan Emniyet Müdürlerinden biri oldu. 21 Eylül 2019 tarihinde Batman Emniyet Müdürlüğüne atanan Köroğlu Kıraç, son kararnamede bölgede yerini koruyan İl Emniyet Müdürleri arasında yer alırken, 1990’dan bu yana Batman’da görev yapan İl Emniyet Müdürleri arasında en uzun süreli görev yapan müdürlerden biri olmuştur.

Bu zamana kadar Isparta, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Niğde ve Hatay Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birimlerde görev yapan ve üstlendiği her görevi başarıyla yerine getirerek devlet ve vatandaş arasında köprü olan Kıraç, 2015 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında görevine devam ederken 2019 yılında 2019/320 sayılı kararname ile Batman İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Batman halkı tarafından çok sevilen ve sıra dışı Emniyet Müdürü olarak tanınan Kıraç, iyiliksever ve işini her şeyden önce tutan yönüyle tanınmaktadır. Batman’da göreve geldiği ilk günden beri başarılı operasyonlara imza atan, suç ve suçluyla mücadelesini ekibiyle birlikte etkin bir şekilde sürdüren İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, devletin şefkatli elini her zaman vatandaşa uzatmış, suç ve suçlunun karşısında olmak için gece gündüz çalışarak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumuştur.

Meslek aşkını her şeyden önce geldiğini her fırsatta dile getiren hemşehrimiz Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'a Bizler de Aksu TV ailesi olarak başarılar diliyoruz.