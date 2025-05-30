Kahramanmaraş’ın sevilen perakende zincirlerinden DGN Mağazaları, Kurban Bayramı öncesinde müşterilerine büyük bir sürpriz yaparak “Kasada Net Yüzde 40 İndirim” kampanyasını başlattı. Tüm mağazalarda geçerli olan bu özel kampanya ile vatandaşlara adeta “iki bayram birden” yaşatılması hedefleniyor.

Kampanya kapsamında; özellikle kasa arkası ürünler, çantalar ve aksesuar gruplarında geçerli olmak üzere, tek çekim ve nakit alışverişlerde kasada anında %40 indirim uygulanıyor. Bayram alışverişlerini daha hesaplı hale getirmek isteyenler için sunulan bu fırsat, alışveriş tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor.

Ayrıca DGN Mağazaları, vatandaşların bütçesine katkı sunmak amacıyla elden ödeme ve taksitli alışveriş imkânlarıyla da ödeme kolaylığı sağlıyor.

Kurban Bayramı öncesi hem kaliteli hem de uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen herkesi DGN Mağazalarına bekliyoruz. Bu fırsatı kaçırmayın!