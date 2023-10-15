Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı soruşturmada, suç zincirinin üç kuşak boyunca uzandığı ortaya çıktı.

Soruşturmada, Dilan Polat ve Engin Polat'ın yanı sıra, çiftin aileleri ve akrabalarından oluşan 13 kişi şüpheli olarak yer alıyor. Bu kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, çok sayıda ev, araç ve şirkete el konuldu.

Soruşturma dosyasına göre, Dilan Polat ve Engin Polat, sahip oldukları güzellik merkezleri ve diğer şirketler üzerinden elde ettikleri gelirleri, yasa dışı yollarla aklamak için bir suç örgütü kurdular. Bu suç örgütü, sahte faturalar düzenlemek, vergi kaçırmak ve kara para aklamak gibi suçlarla suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve Engin Polat'ın, suç örgütüne üye olan aile üyeleri ve akrabalarından yardım aldığı belirlendi. Bu kişiler, suç örgütünün faaliyetlerini finanse etmek, sahte belgeler hazırlamak ve suç delillerini yok etmek gibi görevlerde bulundu.

Savcılık, Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan dava açtı. Çiftin ailesinden 13 kişi hakkında ise aynı suçlardan dava açıldı.

Soruşturmada ortaya çıkan suç zinciri, Türkiye'de kara para aklamanın boyutlarını gözler önüne serdi. Soruşturma sonucunda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yanı sıra, suç örgütüne üye olan aile üyeleri ve akrabalarının da cezalandırılması bekleniyor.

Suç zinciri şu şekilde özetlenebilir: