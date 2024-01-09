Kasım ayında Türkiye gündeminin odağına oturan konu Dilan Polat davası oldu.

Şatafatlı ve ultra lüks yaşantısını sosyal medya hesabından adım adım paylaşan Dilan Polat'ın sonu cezaevi oldu.

Eşi Engin Polat ile kara para suçlamasına giren Dilan Polat, kısa süre içinde gözaltına alındı.

Cezaevine girdi psikolojisi bozuldu

Beraberindeki kişiler ile gözaltına alınan Polatlar, çok geçmeden cezaevine girdi.

O günden bu yana içeride bulunan Dilan Polat'ın psikolojik durumunun iyi olmadığı da konuşulanlar arasında.

Çocukları ile ayrı düşen Dilan Polat'ın sık sık ağladığı belirtilirken avukatları da psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

Kanal D’nin haberine göre konu kapsamında bir gelişme daha yaşandı.

Dilan Polat’ın kaldığı Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun yönetimi durumu savcılığa bildirdi.

11 gündür sinir hastanesinde yatıyor

Savcı ise cezaevi doktorunun görüşüyle Dilan Polat’ı hastaneye sevk etme kararı aldı.

Fenomen, 28 Aralık’ta Bakırköy’deki Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada yapılan tetkikler sonucunda ise Dilan Polat’n hastaneye yatırılmasına karar verildi.

11 gündür hastanede tedavi gören Polat’ın, antidepresan ilaçlarının da değiştirildiği öğrenildi.

Çocukları ziyaret etti

Ayrıca Polat’ın çocukları da annelerini hastanede ziyaret etti.

Şimdilerde akılları kurcalayan konu ise Dilan Polat’ın yeniden cezaevine sevk edilip edilmeyeceği.

Söz konusu kararı, önümüzdeki günlerde doktorların vereceği düşünülüyor.