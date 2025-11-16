Diş hekimliği camiasında günlerdir büyük bir huzursuzluk var.

Yıllardır yılda iki kez yapılan Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı herhangi bir duyuru, geçiş süreci ya da açıklama yapılmadan birdenbire yılda bire düşürüldü. Üstelik bu karar, tam da 5 ay sonra sınava girmeye hazırlanan yüzlerce binlerce genç diş hekiminin planlarını altüst etti.

Bildiğiniz gibi diş hekimliği, zaten en ağır eğitim süreçlerinden biri…

Üstelik son yıllarda plansız şekilde açılan fakülteler, sınırlı sayıda atama ve giderek artan işsizlik baskısı genç meslektaşları zor durumda bırakıyor. Bu nedenle birçok hekim, kendini geliştirmek ve uzmanlaşmak için bu sınavlara hazırlanıyor.

Ancak şimdi…

Hiçbir bilgilendirme yapılmadan,

hiçbir geçiş süreci öngörülmeden,

hiçbir planlama duyurusu olmadan alınan bu karar, 25–30 yaş arasındaki genç hekimlerin hem mesleki, hem maddi ,hem de ailevi planlarını derinden sarstı.

Aylarını sınava göre planlayan, işini gücünü bırakan, gecesini gündüzüne katarak çalışan diş hekimleri bir anda belirsizliğin içine itildi.

Bu durum, yalnızca bir sınav takvimi değişikliği değil; geleceğini planlamaya çalışan binlerce hekim için büyük bir hayal kırıklığı ve haksızlık.

Biz Aksu Televizyonu olarak diyoruz ki:

Eğer sınav yılda bir kez yapılacaksa bile, bu karar mutlaka bir planlama çerçevesinde, önceden duyurularak uygulanmalıdır.

Genç diş hekimlerinin emeğini, zamanını ve geleceğini etkileyen bu ani karar yeniden gözden geçirilmelidir.

Bu konu yalnızca bir takvim tartışması değil;

bir neslin mesleki umudunun, emeğinin ve motivasyonunun korunması meselesidir.

Aksu TV olarak gelişmeleri yakından takip etmeye ve diş hekimlerinin sesi olmaya devam edeceğiz.