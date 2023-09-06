Kathimerini gazetesi “Zor bir tangonun başlangıcı” manşetini attı.

İki dışişleri bakanının görüşmesinin üç saat sürdüğünü ve iş birliği iradesinin teyit edildiğini yazdı.

Yunan devlet kanalı ERT ise liderler arasında verimli bir toplantı olduğundan bahsetti.

İki dışişleri bakanının önümüzdeki üç aylık yol haritası üzerinde mutabakata vardığını söyledi.

Bunun ilk önemli durağının ise Miçotakis ile Erdoğan'ın 18 Eylül'de New York'ta yapacağı görüşme olacağından bahsetti.

Ethnos gazetesi görüşmenin beklenenden uzun sürdüğüne dikkat çekti.

Haberde 'Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yorgos Yerapetritis'i Dışişleri Bakanlığı dışında sıcak bir şekilde karşıladı, hatta ona ilk adıyla seslendi ve sanki bir arkadaşıyla tanışmış gibi ona sarıldı' dedi.

To Vima'nın manşeti ise 'Türkiye ile üç düzeyde yol haritası' oldu.

Haberde üç aşamalı yol haritası hazırlandığının altı çizildi ve Fidan'ın 'Olumlu bir dönemi başlattık' mesajına vurgu yapıldı.