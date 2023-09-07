Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ildeki 752 üniversite öğrencisini "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında umreye gönderiyor.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 15 Ağustos'tan itibaren başlayan umre turlarına ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Umreye gidecek gençlerin Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok acı yaşadıklarını anlatan Bircan, "Başkanlık olarak bir nebze de olsa orada yaşayan gençlerimizin yaşadıkları acıları gidermek amacıyla onları Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye götüreceğiz." ifadesini kullandı.

Öğrencilere yaşadıkları illerdeki il müftüleri koordinesinde umre eğitimleri vereceklerini ifade eden Bircan, "Bizim hem Mekke-i Mükerreme'de hem de Medine-i Münevvere'de ekip başkanlarımız var. Gençlerimiz için 7 günlük bir umre programımız var. Bu programın 3 gününü Medine, 4 gününü ise Mekke'de planlıyoruz. Bu öğrencilerin bir kısmı Cidde'de inip akabinde

Mekke'ye, bir kısmı ise Medine'de inip daha sonra Mekke'ye geçecek." bilgisini verdi.

Bircan, ilk etapta deprem bölgesindeki gençleri umreye göndereceklerini, daha sonra hayırseverlerin desteğiyle 81 ildeki gençleri peyderpey umreye göndermeyi planladıklarını kaydetti.

