Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, 2026 yılı hac kura çekilişinin 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacağını açıkladı. Kura, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Dijital ortamda yapılacak olan kura, canlı yayınla Diyanet TV ve Diyanet’in resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

1 Milyon 799 Bin 835 Vatandaş Hac Kur'asında

Bu yıl toplam 1 milyon 799 bin 835 kişi hac kurasına katılma hakkı elde etti.

Bunlardan 1 milyon 615 bin 44’ü kayıt yenileme yaptıran, 184 bin 791’i ise ilk defa başvuru yapan hacı adaylarından oluşuyor.

Kura çekilişiyle 2026 yılında kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adaylar belirlenecek.

Hac Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Hac kura çekilişinin ardından sonuçların aynı gün akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

Diyanet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2026 Hac kura sonuçları 5 Kasım Çarşamba günü saat 21.00 - 22.00 arasında e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

Ayrıca sonuçlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden de sorgulanabilecek.

Hac Kura Sonuç Sorgulama Ekranı (e-Devlet)

👉 https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-hac-kura-sonucu-sorgulama