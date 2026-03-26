Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin ağır yaralandığı olaya ilişkin 3'ü tutuklu 10 sanık hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanıklar taşeron iskele ekip şefi F.L, şantiye şefleri İ.B. ve K.K. ile tutuksuz sanıklar M.A, R.Y, M.T, Ş.T, S.T, V.D. ve S.K. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kulp'ta 11 Kasım 2025'te yapımı devam eden köprü çalışmaları sırasında, köprü ayaklarının üstüne kurulan iskelenin çökmesi sonucu iş kazasının meydana geldiği belirtildi.

Kazada Şeyhmus Anuştekin, Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner'in hayatını kaybettiği, 1 işçinin ağır yaralandığı ifade edilen iddianamede, kazaya konu inşaat yapımı işiyle ilgili olarak sorumluların tespitinin yapıldığı kaydedildi.

Ölü muayene tutanağında işçilerin kesin ölüm sebebinin kafa içi kanama ve ani kalp durması sonucunda gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, hayatlarını kaybeden işçilerin eşleri ve yaralı işçinin, yaşanan olayda kimsenin kastı olmadığı ve olayın kaza olduğunu belirterek, şikayetçi olmadıklarına yer verildi.

'İskele kurulumunun montajında gerekli dikkat ve özen gösterilmedi'

İddianamede yer alan bilirkişi raporunun sorumluluk ve kusur değerlendirmesinde, taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L'nin bağlantı elemanlarını hatalı monte ettiği, iskeleyi projeye aykırı şekilde kurduğu için asli kusurlu olduğu ifade edildi.

Raporda, kusur değerlendirmesinde şunlar kaydedildi:

'İnşaat mühendisi K.K. ve şantiye şefi, projeye uygun iskele kurulumunu sağlamadığı, kontrol ve denetim mekanizmasını işletmediği, beton döküm planı hazırlamadığı için tali kusurlu, iş güvenliği uzmanının, risk değerlendirmesini ve acil durum eylem planı hazırladığı, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamladığı, çalışanlara kişisel koruyucu ekipman teslim tutanakları imzaladığı, öngörüde riskleri tespit öneri defterine yazdığı, eğitimlerinin ve risk analizinin güncel olduğu, saha kontrollerini kayıt altına aldığı için bir kusuru bulunmamıştır. Çalışanların iskele kurulumu yaptıkları montaj kısmında gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri, çalışma platformunda emniyet kemeri kullanmadığı görülmüştür. Bu durum neticesinde kazada hayatını kaybeden işçilerin asli kusurlu olduğu değerlendirilmiştir.'

Köprü ayaklarının üstünde bulunan iskeleyi tutması için yapılan 'ankraj' adı verilen özel demir parçasının, köprünün içinde bulunan demir donatılarla denk getirilerek ihale sözleşmelerine uygun açı ve konumlarda olmasının gerektiği vurgulanan iddianamede, söz konusu özel demir parçasının köprünün üst kısmında bulunun demir donatıların içine konmayarak ve bağlanmayarak boşlukta bırakıldığı, üzerine sadece beton dökme işleminin yapıldığı belirtildi.

İddianamede, şu değerlendirmelere yer verildi:

'İskele platformlarını tutmaları için özel olarak üretilen 3 ankraj demir parçalarının demir donatıyla desteklenmesi ve bağlanması gerekirken sadece beton içerisine gömülerek donmaya bırakılmıştır. Köprünün en üst kısmına iskele parçaları yerleştirildiği ve sonrasında da betonlama işlemine başlanılmıştır. Neredeyse metreküpe 2,6 ton ağırlık denk gelecek şekilde betonlama işlemine devam edildiği sırada işçilerin de iskelenin en üstünde paraşüt tipi emniyet kemerleri olmaksızın çalışmış ve sıvı betonları tabana yaymışlardır. Bir süre sonra ise iskelenin çöken kısmında bulunan özel üretim olan demir ankraj malzemelerinin demir donatıyla bağlanmaması sonucu içinde bulunduğu beton bloklarını patlatarak kırılmıştır. Bunun sonucunda da iskelenin çöken kısmının bulunduğu yerdeki iskele ekipmanları, demir parçalar ve üstünde bulunan işçiler yaklaşık 25 metre yükseklikten düşmüşlerdir.'

Birbirleriyle koordine şekilde çalışması gereken şüphelilerin gerekli dikkat, özen ve yükümlülüklerine aykırı davranarak ihmallerde bulundukları kaydedilen iddianamenin, değerlendirme ve sonuç kısmında da şunlar kaydedildi:

'İş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından tutulan tutanakta işçilerin paraşüt tipi emniyet kemerleri ile çalışması gerektiği ancak çalışmadıkları şeklinde tespitlere yer verilmiştir. Gerek paraşüt tipi emniyet kemeri bulunmadan kazaya konu yerde işçilerin çalıştırılması gerek demir ankraj malzemesinin hatalı şekilde monte edilerek iskelenin çökmesine neden olması gibi tüm ihmaller zinciri ve silsilesi dikkate alınmıştır. Sanıkların gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek 4 işçinin ölümüne, 1 işçinin de yaralanmasına sebep oldukları ve haklarında dava açılması için yeterli şüphe bulunduğu anlaşıldığından yargılanmalarının yapılarak cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.'

İddianamede, tutuklu sanıklar taşeron iskele ekip şefi F.L, şantiye şefleri İ.B. ve K.K. ile tutuksuz sanıklar M.A, R.Y, M.T, Ş.T, S.T, V.D. ve S.K. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.