Karadeniz’de Şüpheli Patlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz’de yaşanan kritik olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Rusya’dan ham petrol yükleyen yabancı bayraklı ancak Türk işletmeciliğindeki bir geminin makine dairesinde patlama yaşandığı bildirildi.

“İnsansız Deniz Aracıyla Vurulmuş Olabilir”

Bakan Uraloğlu, patlamanın sıradan bir arıza olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Rusya’dan ham petrol yüklemiş olan bir yabancı bayraklı sahibini henüz bilmiyoruz ancak Türk işletenli bir geminin gece yarısını geçtikten sonra makine dairesinde bir patlama oldu. Bizim acil ana arama kurtarma merkezimize bildirim yaptığı ve kıyı emniyetimizin, sahil güvenliğimizin gerekli unsurlarının sevk edildiğini söyleyebilirim.

Makine dairesindeki patlamanın özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun da bir insansız deniz aracı ile yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Bir dron saldırısı değil. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Önümüzdeki saatlerde tespit edecekler. Ona göre biz de daha net açıklamayı yaparız ama dış kaynaklı bir patlama. Gemiyi tamamen devre dışı bırakma amaçlı yani bilerek yapılmış."

27 Türk Mürettebat Güvende

Gemide bulunan mürettebatın durumu hakkında da bilgi veren Uraloğlu, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı:

"27 personelimiz var orada. Herhangi bir sağlık problemi yok. Herhangi bir yaralanma yok."

Savaş Bağlantısı İhtimali Masada

Saldırının arkasında Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı bir gelişme olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda baktığınızda potansiyel böyle bir şey gözüküyor. Petrol taşıyan bir gemi. Kuru yük taşıyan bir gemi değil. Dolayısıyla, bu anlamdaki riskin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gemi petrol taşıyor, ham petrol taşıyor. Biz zaten olay yerine gerekli unsurları yönlendirdik. Takip ediyoruz."

Gözler Resmi Açıklamada

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve teknik incelemelerin ardından daha net bilgilerin paylaşılacağını belirtiyor.

Karadeniz’de yaşanan bu gelişme, bölgedeki güvenlik risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.