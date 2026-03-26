Gaziantep’te Hava Dalgalı Seyredecek

Gaziantep’te önümüzdeki 5 gün boyunca hava koşulları sık sık değişecek. Haftanın ilk günlerinde yağış etkili olurken, orta günlerde bulutlu hava görülecek, hafta sonu ise yağmur yeniden geri dönecek.

Perşembe Günü Sağanak Alarmı

26 Mart Perşembe günü şehir genelinde sağanak yağış bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 6°C

En yüksek sıcaklık: 13°C

Nem oranı: %61 - %96

Gün boyunca etkili olacak yağış, özellikle sabah ve öğle saatlerinde hayatı olumsuz etkileyebilir.

Cuma ve Cumartesi Nefes Aldıracak

27 Mart Cuma ve 28 Mart Cumartesi günlerinde yağış yerini çok bulutlu havaya bırakacak.

Cuma: 7°C / 17°C

Cumartesi: 7°C / 16°C

Sıcaklıklar yükselirken, rüzgarın zaman zaman etkisini artırması bekleniyor.

Hafta Sonu Yağmur Geri Geliyor

29 Mart Pazar günüyle birlikte Gaziantep’te yeniden yağışlı hava etkili olacak.

Pazar: 8°C / 13°C

Nem oranının %96’ya kadar çıkmasıyla birlikte hava daha soğuk hissedilecek.

Pazartesi Soğuk ve Islak Başlıyor

30 Mart Pazartesi günü yağış devam ederken sıcaklıklar düşüşünü sürdürecek.

Pazartesi: 7°C / 12°C

Haftanın ilk günü serin ve yağışlı bir hava ile başlayacak.

Uzmanlardan Uyarı Geldi

Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Özellikle sabah saatlerinde yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması öneriliyor.