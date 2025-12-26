Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Ardantepe mevkisinde, inşaat işçilerini taşıyan 34 LHL 23 plakalı minibüs devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan minibüsün, sürücünün yola çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildiği ileri sürüldü.
Kaynak: AA